Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Quadras de grama sintética, areia e área de passeio próximo ao Guaíba seguem interditadas Foto: Pedro Piegas/PMPA Quadras de grama sintética, areia e área de passeio próximo ao Guaíba seguem interditadas (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre liberou a utilização das quadras de concreto localizadas no trecho 3 da Orla do Guaíba para a realização de atividades esportivas. A decisão ocorreu na manhã desta sexta-feira, 29, após uma vistoria na Orla com secretários e técnicos da prefeitura.

Os espaços de concreto incluem duas quadras poliesportivas, uma para a prática de tênis e uma para patinação, além da pista de skate e o bowl que estão liberados. Os campos de grama sintética e de areia e as áreas para a prática de vôlei de praia além das pistas para passeio próximo ao Guaíba seguem interditadas.

Ainda nesta sexta-feira, equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realizam a limpeza com a retirada de galhos, troncos e resíduos deixados pela água.

No Trecho 1 da Orla, que está sob gestão da GAM3 Parks, serão interditadas as passarelas metálicas e os decks 3 e 4, localizados em frente ao bar 3 e as quadras, respectivamente. De acordo com a concessionária, os locais ficarão isolados até a liberação do corpo técnico da prefeitura. Segundo engenheiros que acompanharam a vistoria, será necessário aguardar a água baixar mais um pouco para fazer uma análise precisa da estrutura.

A vistoria reuniu a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ), Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi), Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) e técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

