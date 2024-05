Notícias Prefeitura de Porto Alegre mantém equipes mobilizadas para enfrentamento à enchente

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Nível do Guaíba se manteve acima de 4 metros nesse sábado. (Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini)

As equipes da prefeitura de Porto Alegre seguem mobilizadas no enfrentamento aos danos causados pela enchente e no atendimento aos abrigados pelos próximos dias.

Entre quinta (23) e sexta-feira (24), a instabilidade superou os 100 milímetros. A água, que subiu pelos bueiros, alagou locais que não tinham sido atingidos anteriormente. A situação é explicada por um conjunto de problemas: volume de chuva, obstrução de galerias de escoamento e limitações nas casas de bombas.

Na sexta, a Defesa Civil Municipal emitiu um alerta preventivo, válido até esta segunda, informando sobre o alto risco de deslizamentos, processos erosivos e rolamento de blocos em áreas suscetíveis. Podem ocorrer escorregamentos, rupturas de taludes e quedas de barreiras.

Estes fenômenos ocorrem devido ao movimento de solos e rochas sob a influência da gravidade, frequentemente agravados pela presença de água. A população que reside em áreas de risco deve observar quaisquer alterações nas encostas. Em caso de sinais de instabilidade, os moradores devem procurar abrigo temporário junto a parentes ou amigos, ou utilizar as estruturas de acolhimento disponibilizadas pela prefeitura via 156.

Nesse sábado, o Guaíba voltou a recuar durante o dia, mas ainda não baixou dos 4 metros, marca alcançada após os temporais dos últimos dois dias. Com a chuva, a água subiu por bueiros. A prefeitura ainda decidiu fechar comportas com sacos de areia, para evitar que a água do lago voltasse para dentro da cidade.

Também neste sábado, a prefeitura determinou a realização de uma investigação sobre eventuais problemas nas estações de bombeamento, que servem para retirar a água acumulada nas ruas. Relatórios de engenheiros enviados em 2018 e 2023 alertavam para a necessidade de reparos no sistema anticheias.

Voluntários

A administração municipal também reabriu o cadastro on-line de voluntários para os abrigos. Interessados podem se inscrever pelo link para atuar nos espaços de acolhimento às vítimas da enchente coordenados pela administração municipal. Depois de receber mais de 17 mil inscrições, um novo cadastro é necessário porque muitos não responderam aos pedidos.

Pesquisa de opinião

Devido à calamidade gerada pelas chuvas acima da média e inundações no Rio Grande do Sul no mês de maio, a Prefeitura de Porto Alegre segue recebendo sugestões virtuais de medidas que preparem a cidade para os próximos eventos meteorológicos extremos decorrentes das mudanças climáticas no mundo. O prazo original para participar da pesquisa de opinião foi estendido até o dia 31 de maio. Todos cidadãos de Porto Alegre podem enviar sugestões pelo formulário no link disponível no site da prefeitura.

2024-05-25