Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Dezenas de rodovias estão com bloqueios totais ou parciais. (Foto: Divulgação/Daer)

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 72 trechos com bloqueios totais e parciais em 43 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

O trajeto entre Torres e Porto Alegre, por exemplo, deve ser feito via RSC 101 e ERS 040. Já entre a capital e Canela, a rota recomendada é via BR 116, Dois Irmãos, Santa Maria do Herval, Gramado e Canela.

O deslocamento entre São Leopoldo e Passo Fundo deve ser feito via Santa Cruz do Sul em razão dos bloqueios da BR 386 e bloqueio em Colinas. De Veranópolis a Cachoeirinha, o Daer recomenda rota via Antonio Prado e Caxias do Sul (trecho de estrada de chão na ERS 437, entre Veranopolis e Antonio Prado).

Depois de passar pelos municípios de Sinimbu e Putinga, o governador Eduardo Leite encerrou, em Bento Gonçalves, as visitas deste sábado (25/5) a locais atingidos pelas enchentes. O município da Serra sofreu com as cheias e com muitos deslizamentos em encostas de morros em razão da terra encharcada pelo excesso de chuva em maio.

O governador percorreu, ao lado do prefeito Diogo Siqueira, alguns dos trechos mais afetados na ERS-431, como o que fica no Vale Aurora e a ponte que ligava Bento Gonçalves a Cotiporã, na Linha Alcantâra, e que foi levada pelas águas do Rio das Antas. Leite também esteve na Ponte de Santa Bárbara, que já havia sido destruída na enxurrada de setembro e contava com uma balsa para travessia temporária, também levada pelas cheias de maio.

Embora o cenário seja de grandes estragos, muitos pontos já foram liberados e há máquinas trabalhando na limpeza e restabelecimento dos acessos. “A reconexão das grandes estradas estruturantes está em curso e vários pontos já estão liberados, mas as estradas do interior também nos preocupam, pois são utilizadas para o escoamento da produção em regiões com muitos pequenos produtores, como é o caso aqui”, destacou Leite.

“Temos mais de R$ 100 milhões do Estado disponibilizados aos municípios em horas-máquina para que seja feito tudo o que for necessário para restabelecer essas conexões e viabilizar passagens emergenciais nos locais onde pontes foram levadas, reconectando as comunidades afetadas”, acrescentou.

