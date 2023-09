Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre mobiliza equipes para auxiliar moradores em caso de inundações

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

A Defesa Civil está acompanhando a situação do Guaíba para definir outras ações, se for preciso. Foto: Arquivo/PMPA A Defesa Civil está acompanhando a situação do Guaíba para definir outras ações, se for preciso. (Foto: Arquivo/PMPA) Foto: Arquivo/PMPA

O prefeito Sebastião Melo reuniu as equipes da prefeitura nesta quarta-feira (6), para definir as ações de apoio à população frente à possibilidade de inundações na região das Ilhas e na Zona Sul da capital gaúcha. A Defesa Civil emitiu alerta preventivo, uma vez que são esperados grandes volumes hídricos vindos do sistema Jacuí/Taquari e que contribuem para elevação do nível do Guaíba.

“A prefeitura está mobilizada para auxiliar quem mais precisa, com um olhar especial para a população das ilhas e da Zona Sul. Quero dizer também aos municípios atingidos pelas enchentes que Porto Alegre está se somando à essa onda de solidariedade, com donativos que serão enviados para os moradores dessas cidades”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A Defesa Civil está acompanhando a situação do Guaíba para definir outras ações, se for preciso.

“Temos também todo o material exigido para disponibilizar um novo ponto de acolhimento na Zona Sul”, complementou o diretor-geral da Defesa Civil Municipal, Cel. Evaldo Rodrigues.

A Brigada Militar também colocou dois barcos à disposição da prefeitura para auxiliar no trabalho das ilhas.

Doações

A partir desta quinta-feira (7), o Gabinete da Primeira-Dama estará recebendo doações para repassar aos municípios atingidos pelas enchentes no Estado em dois pontos.

São solicitados material de higiene e de limpeza, cobertores, produtos de cama, mesa e banho, colchões e água. “Estamos solidários com todos os municípios afetados pelos temporais e vamos ajudar no que for preciso”, pontuou Valéria Leopoldino.

Endereços:

Rua Dr. Barcelos, 1.691 – 9h às 16h

Centro Administrativo Guilherme Socias Vilella – Rua Gen. João Manoel, 157 – 9h às 16h

Orientação

A Defesa Civil pede que a população evite transitar na rua durante o período do alerta, abrigue-se em local seguro, no caso de habitar imóveis em áreas de risco sujeitas a inundações, buscar auxílio e abrigo temporário junto a familiares ou nas estruturas disponibilizadas pela prefeitura, não transitar em locais sujeitos a inundações ou enxurradas e não entre em alagamentos.

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

