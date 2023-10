Geral Prefeitura de Porto Alegre promove jogos municipais para as pessoas idosas neste domingo

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

O câmbio é uma modalidade adaptada do vôlei para as pessoas idosas e envolve o arremesso da bola para o campo adversário. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A prefeitura da capital gaúcha, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), promove o XX Jogos Municipais das Pessoas Idosas de Porto Alegre. O evento será neste domingo (22), a partir das 8h, no Parque Esportivo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS).

Uma das modalidades dos jogos é o basquete reloginho, que é um método adaptado do jogo original para ser praticado por pessoas com idade a partir de 60 anos. Entre suas diferenças, está a falta de contato físico entre os jogadores.

Também haverá a prática do câmbio, que é uma forma adaptada do vôlei para a pessoa idosa. São nove jogadores em cada equipe, com formato misto. O esporte também envolve lançamento e recepção e tem o mesmo objetivo do vôlei: fazer com que a bola toque a quadra adversária.

“Além de buscar, através do esporte, manter a saúde da pessoa idosa em alta, eventos como esse contribuem com a interação social, tão importante para este público atualmente”, afirma a secretária Débora Garcia.

A programação dos jogos começa com uma recepção às equipes e autoridades e a cerimônia de abertura, que inclui desfile das delegações e a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino Rio-Grandense. Os jogos seguem até o intervalo, às 12h. As atividades retornam às 13h e, às 17h, ocorre a premiação dos participantes e o encerramento dos jogos.

Concerto Dançado

Em outra frente, a Cia Municipal de Dança e a Banda Municipal de Porto Alegre apresentam o Concerto Dançado neste domingo, às 14h, na Concha Acústica do Multipalco Eva Sopher do Theatro São Pedro, com entrada gratuita. A estreia do espetáculo ocorreu na quarta-feira, 18, às 14h, no Teatro Renascença.

Em parceria inédita, o espetáculo é direcionado ao público infanto-juvenil. No programa são apresentados repertórios que mesclam trilhas sonoras de desenhos animados, filmes de cinema, música popular brasileira e internacional apresentando uma diversidade de estilos musicais e linguagens de dança. O concerto apresenta, de forma didática, um pouco dos instrumentos e da organização musical da Banda Municipal, assim como dos passos básicos da dança criando um espetáculo interativo e educativo para a plateia.

