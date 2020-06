Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre prorroga a campanha de vacinação contra a gripe até 17 de julho

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

A campanha terminaria nesta terça-feira Foto: Alex Rocha/PMPA A campanha terminaria nesta terça-feira. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A campanha de vacinação contra a gripe, prevista para terminar nesta terça-feira (30), foi prorrogada pela prefeitura de Porto Alegre até o dia 17 de julho. A decisão da Secretaria Municipal de Saúde leva em conta as baixas coberturas vacinais de alguns públicos prioritários e a grande quantidade de vacinas disponíveis nas unidades de saúde da Capital gaúcha.

As doses seguem disponíveis à população em geral em mais de cem unidades de saúde e em farmácias parceiras das redes São João e Agafarma. Nas farmácias, a vacinação pode ser feita até o dia 6 de julho.

Conforme dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, foram aplicadas em Porto Alegre mais de 630,3 mil doses da vacina contra a gripe nos grupos prioritários desde o início da campanha nacional, em 23 de março, o que representa 88,16% da meta geral de 715 mil pessoas na Capital. Com a imunização estendida a outros públicos desde 15 de junho, foram vacinadas mais 48,2 mil pessoas.

No caso de idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde, primeiros com acesso à vacina, a meta de imunização foi ultrapassada rapidamente, em 16 de abril. O quantitativo de doses para ambos os grupos chega a 270 mil e 100,6 mil, respectivamente, o que corresponde a 140,86% e 135,64% do propósito mínimo estipulado pelo Ministério da Saúde.

Entre indígenas, a meta também foi ultrapassada, com a imunização de 641 pessoas – 124,95% da expectativa mínima de vacinar 513.

Com relação a adultos de 55 a 59 anos e professores, últimos grupos da campanha, incluídos a partir de 18 de maio, foram aplicadas 40,7 mil e 7,76 mil doses, respectivamente. Isso corresponde a 55,76% e 72,72% do propósito de vacinar 72,9 mil pessoas entre 55 e 59 anos e 10,6 mil educadores. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis receberam 129,9 mil doses, o equivalente a 75,12% do objetivo de vacinar 173 mil.

Até o momento, foram imunizadas 40,45 mil crianças (49,82% da meta), 5,39 mil gestantes (43,16%) e 906 puérperas (45,3%). A meta do município é chegar a 81,2 mil crianças, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas.

