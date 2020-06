Rio Grande do Sul Mais de 13 toneladas de alimentos já foram entregues pelo governo gaúcho a idosos durante a pandemia

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Idosos recebem os alimentos em casa Foto: Felipe Farias/Ascom Stas Idosos recebem os alimentos em casa. (Foto: Felipe Farias/Ascom Stas) Foto: Felipe Farias/Ascom Stas

Uma ação solidária da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do RS já distribuiu 13,8 toneladas de alimentos a idosos de Canoas, Gravataí, Porto Alegre e Viamão durante a pandemia de coronavírus.

Os idosos, que estão em isolamento social, receberão os kits de alimentação em suas casas por até seis meses ou enquanto durar a pandemia. Eles estão cadastrados no programa de assistência alimentar Prato para Todos.

A ação é realizada em parceria com a Ceasa-RS (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul), Ação da Cidadania RS, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

As sacolas distribuídas são montadas com alimentos não perecíveis (arroz, feijão, farinha de milho, açúcar, massa e óleo de soja) e hortifrutigranjeiros (tomate, pimentão, alface, chuchu, vagem, pepino cenoura, repolho, rúcula, tempero verde, bergamota e mamão). A entrega das cestas básicas ocorre até três vezes por semana, preferencialmente nas quartas, quintas e sextas-feiras.

Segundo a secretária de Trabalho e Assistência Social, Regina Becker, a iniciativa permite que os kits cheguem aos idosos que mais precisam e também reforça a importância desse público permanecer em casa. “É um ato de solidariedade que só é possível graças a esforços conjuntos, mantendo os idosos protegidos pelo isolamento”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul