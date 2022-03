Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre protocola projeto de lei que cria a Loteria Municipal

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é incrementar receitas para a qualificação e redução dos custos do sistema de transporte coletivo. Foto: Eduardo Beleske/PMPA O objetivo é incrementar receitas para a qualificação e redução dos custos do sistema de transporte coletivo. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi protocolado nesta segunda-feira (28), na Câmara Municipal, o Projeto de Lei do Executivo Municipal, nº 009/22, que cria o serviço público de loteria em Porto Alegre. Na prática, o executivo fica autorizado a explorar a atividade lotérica, em conjunto com o Poder Executivo Estadual e Federal. O objetivo é incrementar receitas para a qualificação e redução dos custos do sistema de transporte coletivo.

“Com o apoio do Legislativo, temos tomado todas as medidas possíveis para reduzir ao máximo o impacto aos usuários. Nosso esforço enquanto governo é por definir uma tarifa mais justa e com um serviço melhor ao cidadão”, diz o prefeito, Sebastião Melo.

“Se a nova lei for aprovada, todo o recurso será destinado para pagar a passagem de quem hoje não tem condições de bancar a tarifa”, acrescenta.

O projeto

Somente poderá ser credenciada para exploração de modalidades lotéricas pessoa jurídica regularmente constituída, com sede e administração no País. Além disso, apresentar toda a documentação jurídica, ter regularidade fiscal e trabalhista, qualificação e econômica e demais exigências do processo licitatório.

A prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), diretamente ou por meio de parceria, concessão ou permissão, adotará sistemas de segurança contra adulteração ou contratação dos bilhetes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre