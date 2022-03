Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá 14 redes de pesquisa e tecnologia de ponta

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi contemplada com 7 projetos. Foto: Ufrgs/Divulgação A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi contemplada com 7 projetos. (Foto: Ufrgs/Divulgação) Foto: Ufrgs/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), divulgou os 14 projetos vencedores no edital Redes Inovadoras de Tecnologias Estratégicas do Rio Grande do Sul (Rite-RS), o maior programa em volume de financiamento da história da fundação, com investimento de R$ 30 milhões do Avançar RS do governo estadual, que destinou R$ 54 milhões adicionais ao orçamento regular da Fapergs para programas a serem realizados no âmbito do Avançar Inovação.

O novo programa para formação de Rites, criado e administrado pela Fapergs com apoio da Sict, irá financiar cada rede em até 3 milhões, por um período inicial de quatro anos em projetos capazes de solucionar desafios regionais estratégicos.

Seis universidades do Rio Grande do Sul serão centros estaduais de excelência com atuação interdisciplinar, foco em inovação e potencial concreto de aplicação no desenvolvimento social e econômico do Estado, aproximando jovens talentos da ciência gaúcha de líderes científicos reconhecidos, que serão responsáveis por coordenar as ações.

Os futuros centros multidisciplinares de referência para enfrentamento de temas estratégicos, a partir de ciência de ponta combinada à inovação tecnológica, que atuarão em conjunto com empresas e parceiros nacionais e internacionais, funcionarão nas seguintes universidades contempladas com o edital Rite:

• Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): 7 projetos

• Universidade Federal Santa Maria (UFSM): 2 projetos

• Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA): 1 projeto

• PUCRS: 1 projeto

• Universidade Federal do Pampa (Unipampa): 1 projeto

• Universidade Federal de Pelotas (UFPel): 2 projetos

Cada Rite tem sede em uma universidade do RS, mas também inclui outras universidades públicas, comunitárias ou privadas de diferentes regiões do Estado, além de tipicamente contar com empresas startup, indústrias, órgãos do poder público, entidades da sociedade, organizações privadas sem fins lucrativos e instituições parceiras em outros estados e países.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul