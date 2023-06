Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre publica decreto que estabelece regras de convivência na Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

A Guarda Municipal (GM) será responsável por dispersar aglomerações que perturbem o sossego público. Foto: Cesar Lopes/PMPA A Guarda Municipal (GM) será responsável por dispersar aglomerações que perturbem o sossego público. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito Sebastião Melo assinou nesta sexta-feira (23), decreto que estabelece novas regras de convivência na Orla do Guaíba (trechos 1, 2 e 3) e Parque Marinha do Brasil. O documento foi construído levando em conta a necessidade de ampliar as ações dos órgãos de segurança e de serviços da prefeitura de Porto Alegre e da retomada do policiamento 24h da Brigada Militar no local.

Melo enfatiza que a Orla é um espaço de convivência caro à população, de referência a milhares de turistas que visitam Porto Alegre e que não pode ficar marcado por casos de violência.

“O espaço público precisa ser usado com liberdade e com muita responsabilidade. A Orla não pode ser dos bagunceiros, mas tem que ser das pessoas que respeitam a lei, querem o bem-estar social e a boa convivência. É isso que devemos garantir”, afirmou Melo.

Entre as medidas, fica proibida a venda e o consumo de bebidas alcóolicas no perímetro estabelecido da meia-noite às 8h do dia seguinte. A vedação também vale para distúrbios sonoros causados por qualquer tipo de equipamento de som, das 22h às 8h do outro dia, e a venda por meio de tele-entrega de bebidas alcoólicas e alimentos a quem esteja em via pública. A Guarda Municipal (GM) será responsável por dispersar aglomerações que perturbem o sossego público.

A medida foi decretada após os casos de violência recentes na nova pista de skate do Trecho 3, um dos locais mais frequentados pelos jovens na cidade. Na madrugada de 10 de junho, dois homens foram mortos a tiros e os dois suspeitos pelo crime presos no mesmo dia.

