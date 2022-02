Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre realiza nesta quarta serviços de drenagem pluvial e intervenção em pontilhão no bairro Restinga

21 de fevereiro de 2022

Foto: Luciano Lanes/PMPA

Na próxima quarta-feira (23), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos interditará o pontilhão que liga a rua Dona Nilza da Silveira com a rua F do Vale do Salso, no bairro Restinga, em Porto Alegre, para realização de serviço de drenagem pluvial.

Os trabalhos visam promover melhorias na região e para isso é necessário que seja feita uma rede de drenagem para futuras intervenções nas vias. Após avaliação técnica pelas equipes da prefeitura, também foi constatado que o pontilhão apresenta risco para trânsito de veículos, portanto, o local ficará liberado apenas para pedestres enquanto as equipes realizam o trabalho de drenagem.

Estudos já estão sendo realizados para substituição por um novo pontilhão de concreto que oferecerá mais segurança e melhores condições para quem necessita trafegar pela região.

