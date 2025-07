Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre intensifica o serviço de limpeza da orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Serviço abrange desde o Centro até a Zona Sul. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após as fortes chuvas que atingiram a cidade em junho, a prefeitura de Porto Alegre passou a ampliar nessa quinta-feira (17) a operação especial de limpeza da orla do Guaíba desde o Centro Histórico até o Guarujá (Zona Sul). O objetivo é acelerar o recolhimento de troncos e galhos acumulados nas margens do lago. Ao menos 600 toneladas de materiais já foram removidas desde o início do trabalho, em 23 de junho.

A mobilização conta com o engajamento de equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) passam a reforçar o trabalho realizado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), vinculado à pasta. São utilizadas dez motosserras, quatro caminhões basculantes, duas retroescavadeiras e uma pá-carregadeira, com um operador para cada equipamento, além dos oito caminhões-caçamba e quatro retroescavadeiras já em serviço.

O efetivo está dividido em duas frentes. Enquanto 60 garis atuam no chamado “Trecho 1” (imediações da Usina do Gasômetro até a Fundação Iberê Camargo), outros 45 estão designados para a Zona Sul.

“Estamos unindo esforços entre as nossas equipes e as do DMLU com o objetivo de darmos mais celeridade ao serviço de recolhimento dos resíduos da enchente para que a população possa retomar os espaços na nossa orla”, destaca o titular da Smsurb, Vitorino Baseggio.

Reaproveitamento

Ainda segundo Baseggio, o fortalecimento da iniciativa também permitirá a ampliação da capacidade de reaproveitamento dos resíduos arbóreos. Atualmente, esse tipo de material é encaminhado à Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) para produção de composto orgânico e lenha.

Com o aumento do volume arrecadado pela intensificação do trabalho, a madeira gerada será doada a sete aldeias indígenas (guarani ou kaingang) que já recebem cargas do DMLU de Porto Alegre. A lista inclui:

– Aldeia Guarani Pindó Poty – Estrada do Varejão nº 217, bairro Lami.

– Aldeia Guarani Tekoá Anhetenguá – Beco dos Mendonças, 357, Parada 22, bairro Lomba do Pinheiro.

– Aldeia Kaingang Oré Kupry – Estrada São Caetano nº 2.350, bairro Lomba do Pinheiro.

– Aldeia Kaingang Fág Nhin – Estrada João de Oliveira Remião nº 9.105, bairro Lomba do Pinheiro.

– Aldeia Kaingang Tupé Pã (Morro do Osso) – rua Professor Padre Werner nº 77, bairro Tristeza.

– Aldeia Kaingang Vãn Ká – Estrada Armando Inácio da Silveira nº 330 – bairro Extrema.

– Aldeia Kaingang Komág – Estrada Augusto dos Anjos nº 2.345 – bairro Boa Vista do Sul.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, destaca os benefícios da colaboração para a agilidade da limpeza: “Com a redução do tempo de coleta dos resíduos em áreas públicas e o reforço de equipes e equipamentos nas ruas, conseguiremos recolher um volume maior em menos tempo. O foco é garantir melhor destinação desses materiais e, nesse sentido, reafirmamos nossa parceria com as aldeias indígenas que já são nossas parceiras”.

Cidadãos interessados no material excedente, para uso como lenha, devem providenciar a retirada na UTC. Contatos ou esclarecimentos podem ser solicitados pelo e-mail reaproveitamento@dmlu.prepoa.com.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-reforca-equipes-para-limpeza-da-orla-do-guaiba/

Prefeitura de Porto Alegre intensifica o serviço de limpeza da orla do Guaíba

2025-07-17