Notas Capital Prefeitura de Porto Alegre terá ponto facultativo no Carnaval

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre informa sobre o expediente no período de Carnaval, de 24 a 26 de fevereiro (segunda a quarta-feira de Cinzas). De acordo com o artigo 1º do Decreto 10.149/1991, considera-se ponto facultativo a segunda e a terça-feira de Carnaval e a quarta-feira de Cinzas, na parte da manhã, com reinício do expediente às 12h.

