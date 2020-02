Notas Capital Tripulação do Jangadeiros estará no 53º Encontro da Vela

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

O Clube dos Jangadeiros contará com uma embarcação na 53ª edição do Encontro da Vela, tradicional evento realizado pelo Iate Clube de São Lourenço do Sul que acontece de 22 a , reunindo velejadores de todo o RS. O Kauana III, do Comandante Paulo Angonese, está confirmado para participar das regatas de oceano na categoria Cruzeiro.

