Notas Capital Operação apreende 6 mil óculos falsificados em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

A operação Tá na Vista, parceria entre Ministério Público do RS, Polícia Civil, Brigada Militar e Sindióptica RS, apreendeu nesta quinta-feira (20), cerca de 6 mil óculos falsificados em pontos de venda irregular, em Capão da Canoa. Dez estabelecimentos, entre bancas e lojas do Camelódromo e entorno, foram autuados, com recolhimento de óculos sem procedência.

