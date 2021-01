Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre usará ferramenta on-line para acompanhar ações da gestão

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Melo enfatizou a determinação de dar respostas ágeis e de forma eficaz para os serviços públicos Foto: Mateus Raugust/PMPA Melo enfatizou a determinação de dar respostas ágeis e de forma eficaz para os serviços públicos. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

Dar respostas ágeis e de forma eficaz para os serviços públicos foi a determinação reforçada pelo prefeito Sebastião Melo na segunda reunião de secretariado, na terça-feira (12). No Paço Municipal, os gestores debateram a base do modelo de gestão que está em construção e sustentará o planejamento estratégico do Governo. Os projetos e a execução dos serviços serão acompanhados por uma plataforma on-line.

A ferramenta foi cedida pelo Governo do Estado ainda em 2019, mas não foi implementada na Administração Municipal. Liderado pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, o processo agora dará sustentação para o desafio de transformar a gestão em um ambiente digital, que dê respostas mais rápidas ao cidadão.

“É preciso que todos os gestores comprem a ideia, e que os órgãos se apoiem somando o que já dá certo no acompanhamento de resultados. Vai ter controle, pelo bem da cidade”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Projetos pontuais como a remoção de famílias da Vila Nazaré, a reforma da previdência e a produtividade do teletrabalho nas secretarias e órgãos também foram discutidos. O prefeito determinou à Secretaria de Gestão e Patrimônio desenvolver uma proposta para regular o trabalho remoto, que considere as diferentes realidades de cada atividade da prefeitura, vislumbrando o período de pandemia e também o pós, para aqueles setores que demonstrem ganho de eficiência na modalidade home-office.

Procempa

Melo já demandou formalmente na segunda-feira (11) a produção de um relatório de produtividade, para avaliar a efetividade do teletrabalho na Procempa, após visita à sede da companhia, que mantém regime remoto para a maior parte dos cerca de 300 funcionários.

