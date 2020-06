Rio Grande do Sul Prefeitura de Rio Grande confirma terceira morte por coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

O paciente, um homem de 83 anos, estava internado na Santa Casa do Rio Grande desde o dia 18 de junho Foto: Reprodução O paciente, um homem de 83 anos, estava internado na Santa Casa do Rio Grande desde o dia 18 de junho. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Grande, na Região Sul do Estado, confirmou neste sábado (27), a terceira morte de morador por coronavírus. O óbito ainda não foi confirmado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde).

O paciente, um homem de 83 anos, estava internado na Santa Casa do Rio Grande desde o dia 18 de junho. Por meio de nota, a prefeitura lamentou o ocorrido e reiterou a necessidade do reforço dos cuidados necessários para evitar a propagação da doença.

De acordo com a SES, a cidade tem 194 pessoas com a Covid-19 e duas mortes. No Rio Grande do Sul são 554 mortes e 25 mil casos confirmados.

