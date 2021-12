Geral Prefeitura de São Paulo decide cancelar festa de Ano Novo e mantém máscara obrigatória

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

De acordo com o prefeito, a descoberta da nova variante ômicron foi determinante para a decisão. (Foto: Agência Brasil)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou nesta quinta-feira (2) o cancelamento da festa de final de ano na Avenida Paulista, como também manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção em locais fechados e ambientes externos ou abertos com aglomeração de pessoas. A decisão foi tomada após o prefeito receber, na noite de quarta-feira, os estudos da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde.

O prefeito Ricardo Nunes e secretários municipais participam de uma viagem de trabalho a Nova York, de onde fez o anúncio das medidas sanitárias. “Quero primeiro enfatizar que todas as ações da Prefeitura de São Paulo são baseadas nos estudos e recomendações da Vigilância Sanitária. Recebi ontem à noite o estudo, que seria concluído no dia 5. Por conta disto é possível anunciar a continuidade do uso de máscara na cidade de São Paulo e que não teremos a festa de réveillon na cidade de São Paulo”, disse.

De acordo com o prefeito, a descoberta da nova variante ômicron foi determinante para a decisão. “Lembro que quando teve a variante delta, a Prefeitura de São Paulo se antecipou criando as barreiras sanitárias e não tivemos grande impacto. O momento atual é de cautela, sendo necessário tomarmos esta decisão, pois o prazo para cancelamento do réveillon ficaria muito curto mais para frente”, afirmou Ricardo Nunes.

A Secretaria Municipal da Saúde pretende divulgar um novo estudo no final de dezembro, já com o acompanhamento da nova variante ômicron.

Em relação à realização do Carnaval, o prefeito ressaltou que ainda haverá tempo para a Secretaria da Saúde monitorar os efeitos da nova variante. “A decisão será mais para frente, enfatizando novamente que será tomada baseada nas recomendações da Vigilância Sanitária”, disse Ricardo Nunes.

Estado

O governador de São Paulo, João Doria, determinou nesta quinta-feira (2) que o uso de máscaras em ambientes abertos será mantido, devido às incertezas sobre o impacto do surgimento da variante Ômicron. Anteriormente, havia sido anunciada a flexibilização da medida a partir do próximo dia 11.

A recomendação foi feita pelo Comitê Científico, que mencionou os riscos das aglomerações em festas de Natal e Réveillon.

“Decidimos adotar essa medida por prudência com o cenário epidemiológico no estado. Todos os números demonstram que a pandemia está recuando em São Paulo, mas vamos optar pela precaução. O nosso maior compromisso é com a saúde da população”, disse Doria.

Em São Paulo, a vacinação contra a covid-19 registra 78 milhões de doses aplicadas nos 645 municípios paulistas; 76,15% da população tem esquema vacinal completo e 84,7% está com uma dose de imunizante.

