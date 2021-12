Política Bolsonaro diz que ministros indicados por ele vão representar 20% das teses do governo no Supremo

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

O presidente Jair Bolsonaro e André Mendonça, aprovado pelo Senado para ocupar vaga no STF. (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (2) que os ministros indicados por ele para o STF (Supremo Tribunal Federal) vão representar 20% das teses do governo na Corte. Bolsonaro deu a declaração em uma cerimônia no Palácio do Planalto, na qual o governo assinou decretos relacionados ao programa vale-gás para famílias de baixa renda.

Na quarta (1º), o Senado aprovou a indicação do ex-ministro da Justiça André Mendonça para uma vaga no Supremo. Ele foi o segundo indicado por Bolsonaro para o tribunal desde o início do governo – o primeiro foi o ministro Nunes Marques, que tomou posse em novembro de 2020.

“Hoje em dia, eu não mando nos dois votos no Supremo, mas são dois ministros que representam, em tese, 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido e votado dentro do Supremo Tribunal Federal”, declarou o presidente no evento.

Na sequência do discurso desta quinta-feira, Bolsonaro afirmou que o presidente da República em 2023 poderá indicar mais dois nomes para o STF, o que representará “uma enorme renovação”.

“Está polarizada a política. E quem porventura se eleger ou se reeleger no ano que vem vai indicar no primeiro semestre de 2023 mais dois nomes para o Supremo Tribunal Federal. Será uma enorme renovação para o Supremo. E todas as instituições, no meu entender, já que somos mortais, devem ser renovadas”, declarou.

André Mendonça

Em rápida entrevista coletiva, logo após o resultado da votação no Senado, Mendonça afirmou que os evangélicos não são melhores nem piores que ninguém, mas apenas querem seguir ajudando o país, trabalhando para que o Brasil seja uma grande nação. Ele, que é pastor presbiteriano, também disse que os evangélicos querem fazer da Justiça brasileira uma referência e dar mais esperança ao povo brasileiro.

“A nossa diferença não está em nós, mas naquele que habita em nós”, afirmou.

Mendonça também disse saber que haverá decisões em que será criticado. Ele admitiu que, muitas vezes, as críticas poderão ser merecidas, mas apontou que vai tentar fazer do Brasil um país mais justo. Emocionado, o futuro ministro agradeceu a Deus, falou de amor e elogiou sua família. Ele ainda afirmou que a transformação do país começa quando as famílias são transformadas.

“Que Deus nos ajude a fazer do Brasil uma grande nação”, concluiu. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Senado.

