Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Durante a ação, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos Foto: MP/Divulgação Durante a ação, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Com o apoio da Brigada Militar, o MP (Ministério Público) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (11), mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura de Tupanciretã, na Secretaria Municipal da Fazenda, na Procuradoria Jurídica, nas residências de agentes públicos da cidade e de um empresário e em empreendimentos em Novo Hamburgo.

Nesses locais, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. Esta é a segunda da Operação Trovão, que apura a ocorrência de supostos delitos licitatórios, crimes de responsabilidade, corrupção passiva e ativa.

“Constam como investigados agentes públicos e empresários envolvidos nas licitações e negociações suspeitas. As diligências foram acompanhadas por representante da OAB Subseção Cruz Alta”, informou o MP. Os nomes dos alvos da operação não foram divulgados.

Em nota, a prefeitura de Tupanciretã afirmou que forneceu todas as informações solicitadas pelo MP, “destacando o compromisso da gestão com a transparência e a colaboração plena com as autoridades competentes”.

