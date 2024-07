Dicas de O Sul Trem do Pampa impulsiona o turismo na Região da Campanha

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Passeio inclui visita e degustação na Vinícola Almadén, que celebra os seus 50 anos no Brasil Foto: Flow Films/Divulgação Passeio inclui visita e degustação na Vinícola Almadén, que celebra os seus 50 anos no Brasil. (Foto: Flow Films/Divulgação) Foto: Flow Films/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Campanha Gaúcha é historicamente conhecida pelo seu tradicionalismo, pela forte agropecuária e, mais recentemente, pelo enoturismo. Como a segunda maior região produtora de vinhos finos do País e ostentando Indicação de Procedência, o destino brinda a chegada de um novo e importante investimento. É o Trem do Pampa, que sai da Estação de Santana do Livramento com parada na Estação de Palomas, totalizando 20 quilômetros.

A novidade promete agitar o turismo do vinho, que avança no local. Operado pela Giordani Turismo, o trem tem atrações artístico-culturais e degustação de vinhos a bordo dos vagões, além de parada para visitação e degustação na Vinícola Almadén, uma das unidades da Miolo Wine Group. O passeio tem três horas de duração, sendo uma hora e 10 minutos no trem, com saídas aos sábados.

O passeio, que será aberto ao público a partir de 20 de julho, é realizado por uma locomotiva e dois vagões batizados com os nomes de Tannat e Cabernet, castas emblemáticas da região. A proposta promete aguçar os sentidos dos turistas com apresentações artísticas dentro dos vagões, além de parada na vinícola para visitação e degustação de vinhos e espumantes Almadén, elaborados com uvas viníferas cultivadas nos vinhedos mais antigos do Brasil.

Dos 1.200 hectares da propriedade, 450 têm vinhedos próprios em espaldeira, todos mapeados. São 138 parcelas, das quais 111 estão em produção. Destas, a empresa preserva a história de 150 hectares com vinhas de quase 45 anos. Das 25 castas hoje cultivadas, surgem 13 vinhos (sete tintos, cinco brancos e um rosé). Também é de lá o Miolo Single Vineyard Cabernet Franc com IP Campanha Gaúcha e o Miolo Vinhas Velhas Tannat, ícone da unidade – um dos Sete Lendários da Miolo. Anualmente, durante a safra de pouco mais de dois meses, são produzidos aproximadamente 4,3 milhões de quilos de uvas, uma operação que gera mais de 400 empregos.

De Bento Gonçalves para Santana do Livramento, a Giordani Turismo emprega toda sua expertise neste tipo de operação. Com 28 anos de experiência no ramo, operando a Maria Fumaça – o Trem do Vinho –, que sai de Bento Gonçalves, passando por Garibaldi e Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, em um trajeto de 23 quilômetros entre vales e montanhas, a empresa acelera e estaciona na Campanha Gaúcha como grande parceiro de fomento ao turismo local. Nos trilhos do desenvolvimento, a região deverá ganhar velocidade no setor, atraindo a atenção dos visitantes que buscam novas experiências em torno da cultura regional e do vinho.

O Trem do Pampa opera com um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da Marcopolo Rail, garantindo conforto e segurança para até 100 passageiros por viagem, com eficiência e respeito ao meio ambiente. Os ingressos estão à venda por R$ 135, incluindo viagem de ida e volta, degustação a bordo e visita à Vinícola Almadén. A aquisição pode ser feita na Estação de Santana do Livramento ou no site www.tremdopampars.com.br. Crianças de até 5 anos viajam gratuitamente no colo, e moradores de Santana do Livramento e Rivera têm desconto de 50% no primeiro ano de operação.

Serviço

O que? Trem do Pampa

Onde? Santana do Livramento

Quando? Aos sábados

Valor: R$ 135 por pessoa (crianças de até 5 anos, no colo, não pagam. Moradores de Santana do Livramento e Rivera têm desconto de 50% no primeiro ano de operação)

Pontos de venda: Estação de Santana do Livramento (Rua Tenente Aníbal Benévolo, 198 – Centro), Central de Vendas (54) 3965.0088 ou no site www.tremdopampars.com.br

O que está incluso? Passeio no Trem do Pampa, apresentações artístico-culturais, degustação de vinho a bordo do trem, visita e degustação na Vinícola Almadén, transfer rodoviário entre a Estação Santana do Livramento e a de Palomas e visita ao primeiro free shop de vinhos brasileiros da Miolo Wine Group.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/trem-do-pampa-impulsiona-o-turismo-na-regiao-da-campanha/

Trem do Pampa impulsiona o turismo na Região da Campanha

2024-07-10