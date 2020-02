Verão Prefeitura disponibila câmeras para monitoramento ao vivo de pontos de grande movimentação em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Capão da Canoa instalou câmeras de videomonitoramento ao longo da beira-mar e das principais praças do município. Para observar o movimento, em tempo real, basta acessar ao site http://suacidadedigital.com.br/cidade/capao.

O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, destaca que o objetivo é fortalecer ainda mais o turismo no município. “Somos uma cidade turística e agora no verão é onde a maior parte da nossa população tem acréscimo de receita em seus comércios, e nós do executivo estamos juntos aos moradores, buscando o constante desenvolvimento local”, garante.

O projeto Capão Digital é composto, também, por câmeras com imagem em tempo real. Os equipamentos são fixos e será possível o monitoramento da polícia a partir de uma central. Para a comunidade, o aplicativo disponibiliza a visualização das imagens via celular – basta clicar no link do local de interesse do usuário.

