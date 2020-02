Verão Governo promove Encontro de Secretários Municipais de Habitação

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

O Encontro Estadual de Secretários e Gestores Municipais de Habitação ocorrerá no próximo sábado (8/2), a partir das 9h, na Câmara de Vereadores de Capão da Canoa, no Litoral Norte. A promoção é do governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras e Habitação (SOP).

O evento, que contará com a presença do secretário José Stédile, debaterá desafios e alternativas para a promoção da habitação popular nos municípios gaúchos. Na ocasião, será apresentado o painel Regularização Fundiária no RS, ações e desafios. “Intensificar a regularização de 4,2 mil loteamentos irregulares no Estado está entre as prioridades da Secretaria de Obras e Habitação para 2020. Para o sucesso da iniciativa, é fundamental o trabalho conjunto com as prefeituras”, disse Stédile.

Encontro Estadual de Secretários e Gestores Municipais de Habitação/ 8 de fevereiro (sábado)/ Câmara Municipal de Capão da Canoa (avenida Rudá, 745 – bairro Zona Nova)/ das 9h às 12h

