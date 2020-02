Acontece Cafeteria às margens da Lagoa dos Patos será inaugurada em fevereiro

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

O projeto situado na Rua Flores da Cunha, 97, é das sócias Paula Traversi e Ana Luiza Carvalho, responsável pela cozinha do negócio Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O município de Tapes, localizado a 103km de Porto Alegre, está prestes a receber uma nova atração que promete atrair turistas e fomentar a cultura entre os locais. Batizado Encantos da Lagoa, a cafeteria de 150 metros quadrados abrirá as portas para o público no sábado (8), às 10h da manhã.

Muito frequentes nos principais centros urbanos do mundo, as cafeterias são um convite ao convívio, à troca de ideias, reuniões e um abrigo para profissionais liberais em trânsito ou em busca de um ambiente aconchegante para trabalho e descanso. A tendência, porém, ainda não está completamente consolida-se no interior do Estado: por aqui, temos muitas opções de padarias e restaurantes – mas cafeterias especializadas ainda são raras.

O projeto situado na Rua Flores da Cunha, 97, é das sócias Paula Traversi e Ana Luiza Carvalho, responsável pela cozinha do negócio. A ideia vem sendo desenvolvida há 2 anos, e agora está pronta para iniciar as ativações em um casarão familiar com direito a móveis retrô, piso ladrilhado e área externa perfeita para esticar o happy hour. No corredor, retratos de 10 famílias da cidade foram escolhidos para decorar a casa e homenagear a história do local – cuidado que se percebe em todos os detalhes do empreendimento.

