Verão Passaporte Para a Saúde é um dos destaques da programação do Estação Verão no final de semana

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Tramandaí recebe as ações de promoção da saúde nos dias 8 e 9 de fevereiro Foto: Divulgação SESC Foto: Divulgação SESC

Os veranistas de Tramandaí receberão, nos dias 8 e 9 de fevereiro, atividades voltadas à promoção da saúde. O Passaporte Para a Saúde, que acontecerá das 8h às 12h, na Casa do Estação Verão (Av. Beira Mar, 2015), oferece testes gratuitos de glicose, pressão arterial, função pulmonar e acuidade visual. Além disso, haverá palestras com especialistas sobre prevenção ao melanoma e saúde visual. Nos dias 15 e 16, Capão da Canoa também receberá as ações do projeto.

Além disso, o final de semana também tem atrações musicais: Os Fagundes se apresentam em três praias: Tramandaí na sexta-feira (07), Torres no sábado (08) e Capão da Canoa no domingo (09). No sábado, Arambaré terá show de Charles Brusques e Camaquã recebe a apresentação do Brother Duo.

Na área esportiva, haverá a primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas, em Atlântida Sul, no sábado. O Circuito Verão Sesc de Esportes também terá fases municipais na praia do Laranjal, em Pelotas, e em São Lourenço do Sul. Já Uruguaiana recebe torneios de beach tênis de duplas mistas e de basquete 3×3. Confira o cronograma completo de eventos abaixo e a programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Estação Verão Sesc 2020 – Programação de eventos

Arambaré

Endereço: Calçadão na beira da praia, próximo a Inúbia

Horários: sábado e domingo, das 9h às 19h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

08/02, às 22h: Show Charles Brusques

Atlântida

Endereço: Avenida Central, 05 – ao lado da Saba

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

07/02, às 17h: Atividade do Proerd no Sesc, com crianças e atividade com cães (canil)

08/02, às 18h, Banda de Música BM, na Tenda do Sesc e a partir das 16h também da Patram com exposição de animais Taxidermizados (empalhados)

Atlântida Sul

Endereço: Beira Mar, s/n, em frente à Pousada Gaivotas

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

08/02, às 9h: Caminhada Unimed / às 16h30: Circuito de corridas Sesc

09/02, às 10h30: Oficina de dança de salão

Camaquã

Endereço: Complexo Esportivo Rui de Castro Neto

Horários: sábados e domingos, das 14h às 20h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

08 e 09/02, às 8h às 19h: Sesc Lazer

08/02, às 10h: Caminhada Ecológica

08/02, às 19h: Show Brother Duo

Capão da Canoa

Endereço: Beira Mar – em frente ao Hotel Bassani

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

05 a 07/02, das 15h às 19h: RecreArte com diversas atividades de cultura e recreação

07/02, às 19h: Show d’os Fagundes na RecreArte

15/02: Passaporte da Saúde – atendimento gratuito das 8h às 12h e palestra sobre prevenção ao melanoma com o oncologista Felice Riccardi, às 12h

16/02: Passaporte da Saúde – atendimento gratuito das 8h às 12h e palestra sobre promoção da saúde visual com o presidente do Sindióptica RS, André Roncatto, às 12h

Cassino

Endereço: Balneário Cassino – Avenida Atlântica, 149 P, esquina com a Rua Santa Cruz

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao

Cidreira

Endereço: Beira Mar – Centro – s/n

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Hermenegildo

Endereço: Calçadão Central da Praia do Hermenegildo

Horários: sexta a domingo, das 08h às 11h e das 16h às 19h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

08/02: Etapas de Circuito Verão Sesc de Esportes – às 14h: Beach Câmbio Misto / às 18h: Futevôlei. Local: Praça de Esportes Paraíso dos Mergulões na praia do Hermenegildo

09/02, às 9h: Duathlon do Estação Verão Sesc Hermenegildo. Largada no Calçadão da Praia do Hermenegildo

Horizontina

Endereço: Praça de Horizontina (Av. Tucunduva, s/n)

Horários: sextas a domingos, das 16h às 20h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Imbé

Endereço: Beira Mar – Calçadão

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

08/02, às 14h: Personalização de camisetas para o carnaval

Itapuã

Endereço: Praia de Itapuã – Viamão

Horários: sextas-feiras, das 14h às 20h; sábados e domingos, 9h às 20h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Laranjal

Endereço: Praia do Laranjal – Casa de Praia Sesc – Av. Antônio Augusto Assumpção (em frente ao Restaurante Santo Antônio Gril)

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

08/02, 9h às 13h: Rádio 10

08/02, às 20h: Etapa Pelotas do Circuito Verão Sesc de Esportes – Beach Soccer, na Arena Sesc Prefeitura

08/02, às 20h30: Huilbner Atletismo

09/02, 9 às 18h: Copa Laranjal de Boxe, na Arena Sesc Prefeitura

09/02, às 10h: Passeio sobre rodas

11/02, às 9h: Etapa Pelotas do Circuito Verão Sesc de Esportes – Beach Soccer, na Arena Sesc Prefeitura

12/02, às 20h30: Passeio ciclístico noturno

Porto Alegre

Endereço: Módulo do Esporte – Orla do Guaíba, próximo a Rotula das Cuias, nas quadras esportivas

Horários: sábados e domingos, das 15h às 19h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos:

08/02, das 15h às 19h: Espaço da Coluna – avaliação da Coluna Vertebral

08/02 e 09/02: Torneio Infanto Juvenil de Chute a Gol

08 e 09/02, das 15h às 19h: Espaço Virtual com simulador de Surf e Asa Delta

09/02, das 15h às 19h: Escola do Chimarrão – Mateada Cultural

09/02, das 16h às 19h: Pedal da Inclusão de Verão

09/02, às 17h: Hatha Yoga / às 18h: Aulão de Zumba e Ritmos Equipe XDance

São Lourenço do Sul

Endereço: Av Antônio Augusto Assumpção – Praia da Barrinha

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao

Eventos

08/02, às 9h: Etapa São Lourenço do Circuito Verão Sesc de Esportes – Vôlei de Duplas, quadra esportiva da Barrinha

09/02, às 9h: Etapa São Lourenço do Circuito Verão Sesc de Esportes – Futevôlei, quadra esportiva da Barrinha

Torres

Endereço: Beira Mar – Praia Grande – Casa Estação Verão

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

08/02, às 9h: CAARS OAB / às 19h: RecreArte com Os Fagundes

09/02, às 9h: Etapa Torres do Circuito Verão Sesc de Esportes – Beach Vôlei e Passeio Ciclístico ASA – Unimed

Tramandaí

Endereço: Beira Mar, 2015 – Casa de Praia Sesc

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Eventos

08/02: Passaporte da Saúde – atendimento gratuito das 8h às 12h e palestra sobre prevenção ao melanoma com o oncologista Felice Riccardi, às 12h

09/02: Passaporte da Saúde – atendimento gratuito das 8h às 12h e palestra sobre promoção da saúde visual com o presidente do Sindióptica RS, André Roncatto, às 12h

09/02, às 17h: RecreArte com Os Fagundes

Uruguaiana

Endereço: Parque Dom Pedro II – Parcão (Av. Presidente Vargas, 1553)

Horários: sextas das 18h às 22h, sábados e domingos das 15h às 20h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos

08/02, às 16h: Torneio de Beach tênis de duplas mistas (inscrição R$ 20,00 por dupla)

09/02, às 9h: Torneio de 3X3 (Inscrições R$ 20,00 por equipe)

