Em Capão da Canoa, prefeitura instala bituqueiras no Parque Náutico

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

A prefeitura de Capão da Canoa, através da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio e da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, dá sequência ao projeto “Capão sem bitucas”. Novas bituqueiras foram instaladas no Parque Náutico na tarde de terça-feira (04).

A iniciativa visa à instalação de bituqueiras na cidade para reduzir a quantidade de pontas de cigarro descartadas de forma irresponsável nas ruas, nas praças, canteiros, arroios e outros espaços. A gestão do projeto é feita pelo Executivo municipal, que tem como desafio auxiliar na destinação correta de resíduos sólidos que não têm valor comercial. Além disso, faz o recolhimento das pontas de cigarro e dá a destinação adequada das bitucas, que são levadas para o aterro municipal passível de projetos ambientais futuros.

O prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, lembra que, neste projeto, os recursos foram oriundos de doações de empresas locais. “Além dessa parceria público-privada, as bituqueiras são confeccionadas pelos servidores em seu horário de folga, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável do município”, observa.

