Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Tradicional padaria do Bom Fim está com novo endereço na Zona Norte da capital. As padarias são administradas por Barboza e pela esposa e sócia Jaqueline Zanini

Depois de 8 anos atuando no coração do bairro Bom Fim, a Cumbuca Padaria Artesanal está de casa nova. A tradicional padaria que já foi bistrô, abre a primeira filial na Zona Norte de Porto Alegre. Apesar dos impactos da instabilidade econômica nacional, o empresário e sócio proprietário da Cumbuca, Alexandre Barboza apostou na expansão do negócio para fomentar as vendas e ampliar a atuação em 2020. “A crise que todo mundo fala começa a querer entrar na nossa porta também, mas temos que avaliar o que está acontecendo e encontrar alternativas. Estamos olhando pra fora e pra longe. Nós abrimos uma nova loja”, ressalta. As padarias são administradas por Barboza e pela esposa e sócia Jaqueline Zanini.

A abertura de uma segunda loja estava no planejamento do empreendimento há alguns anos. Segundo Barboza, a ideia era abrir uma operação no bairro Moinhos de Vento, mas após pesquisar sobre as regiões da capital, percebeu que a Zona Norte tinha um grande potencial para investimento, “os bairros dessa região estavam desatendidos e órfãos de uma padaria com produção artesanal no estilo da Cumbuca”, ressalta. Após o primeiro mês de atividade, a operação da filial já surpreendeu o empresário com um retorno positivo nas vendas. A projeção é que que o estabelecimento alcance em até seis meses 25% do faturamento do Bom Fim que produz hoje mais de 65kg por dia de fornadas de pães artesanais.

A nova padaria segue a essência e o perfil da Cumbuca tradicional, um ambiente acolhedor e com o aroma de pães fresquinhos feitos na hora. Uma casa que valoriza as relações próximas e a troca de experiências, mas agora com um olhar voltado para a rua, ocupando a calçada do bairro. Com esse intuito, os proprietários buscam participar das ações promovidas pela comunidade e ampliar a atuação da loja conforme necessidade dos moradores – da mesma forma que aconteceu em 2015 quando resolveram mudar o conceito de bistrô para padaria artesanal devido a demanda do público pelos pães artesanais.

A Cumbuca Zona Norte fica na Rua Dr. João Simplício Alves de Carvalho, número 540 – Vila Ipiranga. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta, das 9h30min às 19h e aos sábados das 8h30min às 17h.

