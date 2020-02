Acontece Tendência de mini eventos tem crescido em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Thai House é sucesso em celebrações intimistas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Festas intimistas ganharam espaço no belo casarão de arquitetura tailandesa em Porto Alegre, a Thai House, casa de eventos do grupo Koh Pee Pee. Segundo Audrey Hoefel, gerente de Marketing do Grupo Koh Pee Pee, a busca por celebrações deste estilo na Thai House cresceu 50% no último ano, e ela acredita que a tendência será ainda mais forte em 2020. “Nossos clientes tem optado por festas exclusivas, apenas com os mais íntimos, proporcionado requinte, atenção aos detalhes e capricho nas escolhas. A vantagem tem sido passar uma experiência única ao convidado, tornando o evento intimista e memorável”, explica.

O espaço de eventos inaugurado em 2018 tem sido procurado por oferecer toda a essência do consagrado restaurante Koh Pee Pee, desde a encantadora atmosfera thai e a excelência do serviço gastronômico que há três décadas ganha destaque como referência de gastronomia tailandesa. A arquitetura e a ornamentação asiática proporcionam um clima diferenciado aos acontecimentos, uma verdadeira viagem aos encantos do país oriental.

A Thai House está localizada na rua Schiller, 65, quase ao lado do tradicional restaurante. O espaço de dois andares comporta eventos de diversos estilos e formatos para até 90 convidados. O espaço privativo pode atender as mais variadas demandas de reuniões e celebrações, podendo ser ocupada nos dois andares ou apenas num dos ambientes, conforme o número de convidados e mote do evento. O cardápio contempla opções de coquetel ou seguindo a tradição tailandesa de compartilhar à mesa, com culinária tailandesa, oriental e contemporânea (ocidental).

Para conhecer Koh Pee Pee Thai House:

https://www.kppthaihouse.com.br/

