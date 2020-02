Acontece Garupa projeta 2020 de expansão no Brasil e exterior

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

O aplicativo gaúcho de mobilidade já iniciou o ano com entrada no Floripa Airport, em Santa Catarina Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um ano de metas ousadas e projeção de expansão pelo Brasil. Essas são as expectativas do aplicativo gaúcho de mobilidade Garupa, criado em 2017. O CEO da empresa, Marcondes Trindade, prevê 150 sedes do Garupa no Brasil – que atualmente é de 56 – e uma média de 1,5 milhão de corridas por mês. A ideia é atingir a marca de 3 milhões de clientes. Em breve, 2 municípios da Argentina e 3 do Paraguai podem receber o aplicativo gaúcho.

Em 2019, a empresa comemorou um faturamento de 200% a mais em relação ao ano anterior, com aumento de 21 para 56 no número de sócios operadores, e 756 municípios com sinal aberto operando com o aplicativo. A mais recente novidade é o contrato com a Floripa Airport, em Santa Catarina, que compreende um ponto de embarque e desembarque no meio-fio do novo aeroporto, um bolsão de estacionamento para os motoristas aguardarem as chamadas e ações de ativação do aplicativo dentro do aeroporto. As atividades iniciam ainda na alta temporada.

