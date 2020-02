Acontece Hospital São Camilo divulga agenda de cursos de fevereiro

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Parada cardiorrespiratória, cuidados ao recém-nascido e primeiros socorros estão entre os eventos promovidos pelo Centro de Simulação e Pesquisa da Instituição Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Todos os meses, o Centro de Simulação e Pesquisa do Hospital São Camilo oferece uma série de cursos da área da saúde, com o objetivo de trazer informação ao público leigo e promover a capacitação de profissionais do setor.

Em fevereiro, os interessados aprenderão a realizar primeiros socorros em adultos, além de saber como proceder diante de uma parada cardiorrespiratória ou engasgos.

Também faz parte da agenda do mês um curso voltado para todas as pessoas que desejam aprender os principais cuidados necessários ao recém-nascido.

Os eventos serão realizados entre os dias 18 e 26 de fevereiro no Centro de Simulação e Pesquisa São Camilo, localizado à Avenida Pompeia, 1.050 – Vila Pompeia, Zona Oeste da capital.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.hospitalsaocamilosp.org.br.

Cuidados ao Recém-Nascido/ 18/02/ das 8h às 12h

Objetivo: desenvolver habilidades para os cuidados diários aos recém-nascidos

Público-alvo: gestantes, familiares, educadores, profissionais da área de saúde, alunos de cursos da área de saúde e babás

Investimento: a partir de R$ 60

Mais informações: (11) 3677-4405 (das 9h às 17h)

ou iep.eventos@hospitalsaocamilosp.org.br

Curso de Parada Cardiorrespiratória Básico – Adulto Utilizando a Metodologia de Simulação Realística / 22/02/ das 14h às 20h

Objetivo: instrumentalizar para o atendimento à parada cardiorrespiratória

Público-alvo: profissionais de saúde

Investimento: a partir de R$ 80

Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho – OVACE/ 26/02/ das 8h às 12h

Público-alvo: educadores, leigos, profissionais da área de saúde, profissionais do segmento de alimentação e alunos de graduação na área de saúde

Objetivo: desenvolver habilidades para o atendimento adequado nas situações de obstrução de vias aéreas superiores causados pela presença de corpo estranho e engasgo, dentre outras situações

Investimento: a partir de R$ 80

Primeiros Socorros para Profissionais de Saúde em Adultos/ 26/02/ das 17h às 21h

Público-alvo: profissionais da saúde

Objetivo: capacitar profissionais da saúde sobre o que são os primeiros socorros e conhecer os sinais vitais, assim como as situações e procedimentos de emergência

Investimento: a partir de R$ 80

