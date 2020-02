Acontece Super Troco é uma das 50 startups que mais se destacam em soluções inovadoras para o varejo supermercadista

6 de fevereiro de 2020

Lista publicada pela Super Varejo, revista da Associação Paulista de Supermercados - APAS, monitorou 300 novas empresas de tecnologia em oito categorias Foto: Marcos Santos/USP Imagens Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A edição de dezembro da revista Super Varejo, publicação da Associação Paulista de Supermercados, traz como matéria de capa uma seleção das 50 startups brasileiras que mais colaboram para o processo de inovação do segmento supermercadista. O Super Troco, um programa de pontos que apresenta uma solução ao atrito causado pela falta de troco no caixa, foi uma das novas empresas de tecnologia destacadas na categoria “Operações”.

“Em todo o mundo, a forma como os consumidores se relacionam com o varejo muda na mesma velocidade com que a tecnologia nos surpreende a cada dia. Novas necessidades e desafios nascem e nos estimulam a desenvolver soluções que impulsionem o varejo rumo a inovação do segmento”, diz Rodrigo Doria, CEO da Super Troco. “Foi motivo de grande alegria saber que o Super Troco foi lembrado como uma das empresas que melhor desempenham esse propósito no Brasil”, comemora.

O Super Troco desenvolveu sua plataforma extremamente eficiente para atender uma área ainda pouco explorada, transformando a relação do varejo com o problema de troco e com os programas de acúmulo de pontos.

Programa de pontos que soluciona a falta de troco e fideliza o consumidor

Mesmo com toda a tecnologia em sistemas de pagamento, a falta de troco no Brasil é uma realidade que ainda causa grandes prejuízos ao comércio. Em 2014, profissionais do varejo e da tecnologia se propuseram o desafio de encontrar uma solução para o problema, algo que agregasse benefícios ao varejista e também ao consumidor final. Assim, nascia o Super Troco, uma plataforma de solução para troco sem custo de implantação para o varejista que estimula a adesão do consumidor por meio de benefícios como a conversão para pontos e participação em sorteios com prêmios em dinheiro, gerando uma nova fonte de receita ao lojista e fidelizando o consumidor.

“De acordo com um estudo do Banco Central, realizado em 2018, pouco mais da metade da população utiliza apenas dinheiro vivo para pagamentos, um percentual que pula para 88% em pequenos gastos de até R$ 10. Até mesmo em situações de preço fixo, nas quais o troco é padronizado e pode ser previsto, como tarifas de transporte público e pedágios, o atrito e o prejuízo são grandes. Os efeitos negativos são ainda mais perceptíveis no varejo, onde valor e forma de pagamento são imprevisíveis. Por isso, buscar na inovação a construção de alternativas inteligentes é imprescindível”, pontua Doria.

Solução agrega aos resultados e cria nova fonte de receita ao varejo

O Super Troco é muito mais do que uma ferramenta para minimizar o atrito causado pelo problema de falta de troco. O varejista tem acesso a um conjunto de ferramentas que ajudam na eficiência da loja, gerando diversos benefícios e com investimento zero:

Reduz perdas geradas pela falta do dinheiro vivo em frações no PDV

Além das despesas operacionais para disponibilizar moedas nos caixas, o troco causa filas que afastam o shopper da loja e ainda perdas financeiras na quebra de caixa, já que os arredondamentos sempre priorizam o ganho do cliente.

Fideliza e cria novos atrativos a presença na loja

O consumidor passa a ter uma relação mais próxima com o varejo, se tornando um shopper mais frequente e gastando mais.

Intensifica vendas e resultados

A plataforma traz incremento às vendas, não apenas por meio da fidelização e maior gasto dos consumidores, mas também nos casos em que o consumidor utiliza os pontos acumulados para compras na própria loja.

Gera uma nova fonte de receita

Parte do troco convertido em pontos Super Troco retorna ao varejo como margem de distribuição.

Importante: O Super Troco é um programa de pontos para resolver o problema do troco no caixa e não para ser usado como um programa de pontos tradicional de fidelidade (apesar de ter a fidelização como um de seus benefícios). A principal diferença entre as duas ferramentas é que o Super Troco tem custo zero de implantação e ainda gera receita na “venda” do troco e participação nos sorteios. No caso dos programas de pontos tradicionais, o varejista realiza altos investimentos de implantação, manutenção, gestão e oferecimento dos produtos e benefícios.

Conversão do troco em pontos e prêmios em dinheiro

Quando chega ao caixa para pagar suas compras em uma das redes participantes, o consumidor tem a opção de transformar o seu troco em pontos Super Troco, que são creditados diretamente no seu CPF. Um procedimento fácil e rápido, realizado no próprio sistema do PDV em poucos segundos. Com R$ 0,10, por exemplo, o consumidor adquire 10 pontos Super Troco e com os pontos acumulados ele pode trocar por produtos e serviços diretamente no site do Super Troco, transferir para outros programas de fidelidade, doar para instituições filantrópicas ou ainda usar nos próprios estabelecimentos comerciais conveniados.

O cliente pode adquirir pontos Super Troco quantas vezes ele quiser e para incentivar o cliente, o Super Troco realiza campanhas de incentivo com sorteios em dinheiro. Semanalmente são contemplados até 100 (cem) clientes, com valores proporcionais ao troco convertido em Super Troco, podendo o prêmio máximo chegar a R$ 500 mil quando a conversão de troco em pontos Super Troco for de R$ 10,00.

A apuração dos números da sorte contemplados se baseia no resultado da extração da Loteria Federal que ocorrem aos sábados. As regras do programa de pontos, assim como as regras do sorteio, que é lastreado em títulos de capitalização da modalidade incentivo, emitidos pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901825/2019-77, estão no regulamento do programa, disponível no site www.supertroco.com.br e no cartório de título de São Paulo.

Para começar a acumular pontos, o consumidor não precisa estar cadastrado, basta digitar ou informar o seu CPF ao operador do caixa. O cadastro será necessário apenas no momento de usar os pontos acumulados para resgatar produtos, serviços ou demais benefícios e, também, para recebimento do prêmio em dinheiro, caso venha a ser sorteado.

Além do troco

A experiência do Super Troco, desde sua fundação e implantação nas lojas, mostrou que o produto se tornou um desejo do público que vai além do troco. Mesmo nas compras onde não havia troco a ser devolvido, o consumidor acrescentava um valor acima de seu gasto para poder adquirir seus pontos e ainda participar dos sorteios de prêmios das campanhas de incentivo.

Hoje, a prática se tornou comum e os operadores de caixa oferecem o produto naturalmente, mesmo quando não há troco, inclusive nos pagamentos em cartões de débito ou crédito, podendo os clientes arredondarem o valor das suas compras.

