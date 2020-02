Acontece PUCRS oferta cursos de especialização voltados para questões ambientais

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Com inscrições abertas, as aulas têm inícios durante a primeira quinzena de março Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Energias Renováveis, Engenharia de Barragens, MBA em Gestão de Projetos e Sustentabilidade Ambiental e Métodos Geofísicos: recursos hídricos e meio ambiente. Estes são os cursos de especialização voltados para assuntos relacionados às questões ambientais ofertados pela PUCRS. Com inscrições abertas, os inícios das aulas ocorrem durante a primeira quinzena de março.

Entre os vários aprendizados, o curso Energias Renováveis objetiva contribuir na formação de especialistas capacitados para atuarem nas áreas das energias solar, eólica, hidrelétrica (pequenas centrais), matéria orgânica (biomassa e biocombustível), entre outras. Já em Engenharia de Barragens propõe projetar e executar as correções necessárias para assegurar a integridade estrutural e ambiental, bem como foca em conhecimentos de fundações, estabilidade de macições e soluções atuais de recuperação, entre outras capacidades.

O MBA em Gestão de Projetos e sustentabilidade ambiental possibilita, por exemplo, avaliar critérios para auditoria ambiental, identificar os riscos ambientais de distintos projetos, encontrar soluções alternativas para os problemas empresariais vigentes. No caso do curso de Métodos Geofísicos: recursos hídricos e meio ambiente permite aprimorar e desenvolver o conhecimento da teoria e prática com os principais métodos empregados na referida temática, principalmente em tomada de decisões, tais como: onde perfurar para captação de água, nível freático, camadas aquíferas, entre outros.

Entre os diferenciais, alguns cursos realizam visitas técnicas a locais e empresas que trabalham nos determinados segmentos, além de aulas práticas em laboratórios especializados. Mais informações pelo Centro de Educação Continuada da PUCRS (Educon) pelo telefone (51) 3320-3727 ou pelo e-mail educacao.continuada@pucrs.br.

