Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu estender para toda a orla da cidade os bloqueios na noite do réveillon, de quinta (31) para sexta-feira (1º). As medidas já anunciadas para a praia de Copacabana agora valerão para todas as da Zona Sul, a partir do Flamengo, e até o Recreio.

O chefe executivo de Tecnologia do Centro de Operações Rio, Alexandre Caderman, abriu a coletiva em que as medidas foram anunciadas dizendo que é necessário que todos fiquem em casa no dia 31. “Depende da atitude de cada um de nós. Respeitem a vida. Vamos fazer uma virada consciente”, apelou Caderman.

“Somente se desloque em caso necessário. Este ano, o brinde não é de passagem de ano, mas sim da vida. Mais do que minimizar o risco de contágio, este plano é uma homenagem a todos que se foram”, complementou.

A prefeitura informou que considerou a cultura da cidade, que tem o réveillon como grande festa, gerando aglomeração de pessoas, e por isso viu a necessidade de implementação de medidas sanitárias no combate à pandemia de Covid-19.

O Centro de Operações Rio foi encarregado da coordenação da operação. Os órgãos municipais e as respectivas empresas públicas enviarão representantes para o centro.

O superintendente do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio, Flávio Graça, reforçou a fiscalização na orla e anunciou que ficam suspensas as concessões de licenças de caráter transitório para eventos em estabelecimentos da orla. “Os estabelecimentos podem realizar apenas as atividades previstas em seu alvará”, explicou.

Equipes da CETRio (Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro) colocarão galhardetes em todas as regiões com proibição de estacionamento. Os bloqueios serão operados pela Guarda Municipal em conjunto com a Polícia Militar do Rio.

Moradores e trabalhadores das regiões envolvidas vão precisar estar com seus documentos de comprovação de residência ou vínculo de trabalho. Quem tiver que se deslocar, deve fazer mais cedo.

Flávio Graça frisou que as medidas foram pensadas para coibir o fluxo de pessoas aglomeradas em pontos tradicionais da orla e que as multas podem chegar a mais de R$ 30 mil.

Restrições:

está proibida a queima de fogos em toda a extensão da orla do Rio, inclusive pela rede hoteleira, das 0h de 30/12/20 até as 7h de 01/01/21;

fica proibida a realização de festas privadas, shows ou qualquer evento ao longo da orla, pelos quiosques, seja na areia ou no calçadão, inclusive a colocação de grades e cercadinhos;

proibida a entrada no Rio de ônibus, micro-ônibus e vans de fretamento, a partir do primeiro minuto de 30/12/20 até as 6h de 01/01/21. Quem infringir o decreto está sujeito às penalidades disciplinares, de trânsito e às sanções legais cabíveis;

acessos à orla da cidade do Rio serão bloqueados, inclusive de veículos de entrega (delivery, carga e descarga), a partir das 20h de 31/12/20 até as 3h de 01/01/21;

táxis só circulam pelas áreas bloqueadas se estiverem transportando moradores com comprovante de residência; hóspedes com reserva ou voucher; ou trabalhadores com crachá ou carteira de trabalho;

está vedada a circulação de transportes públicos coletivos (ônibus, BRT, micro-ônibus e vans) nos acessos à orla do Rio, das 20h de 31/12/20 às 3h de 01/01/21;

está proibido o estacionamento de veículos particulares em toda a extensão da orla no dia 31/12/20, permanecendo também a proibição de estacionamento nos finais de semana e feriados;

é proibida a utilização de qualquer tipo de equipamento de som em toda a extensão orla, a partir do primeiro minuto de 31/12/20 até as 6h de 01/01/21, inclusive na faixa de areia, nos quiosques e no calçadão.

