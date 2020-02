Notas Capital Prefeitura inicia revitalização da área do antigo Timbuka

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

A partir de abril, Porto Alegre passará a contar com mais uma área de lazer e contemplação junto ao Guaíba. A prefeitura deu início, no mês de janeiro, às obras de qualificação da Orla da Vila da Assunção, na avenida Guaíba, local onde funcionou o bar Timbuka. Os trabalhos fazem parte da requalificação da Orla do Guaíba.

