Geral Prefeitura libera o banho em todos os pontos do Guaíba monitorados na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

A análise é conduzida por técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgotos. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A análise conduzida por técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) libera o banho em todos os pontos do Guaíba monitorados na Zona Sul de Porto Alegre. O sétimo relatório de balneabilidade da temporada 2024/2025, inclui três regiões do bairro Lami e três do Belém Novo.

As coletas foram realizadas entre os dias 18 de dezembro e 15 de janeiro. A programação, que vai até março, segue parâmetros definidos pela resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).

— Veja a seguir os pontos de coleta em Belém Novo:

* Posto 1 – Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus;

* Posto 2 – Praia do Leblon, avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só;

* Posto 3 – Praça do Veludo, avenida Pinheiro Machado, em frente à praça.

— Confira os pontos de coleta no Lami:

* Posto 1 – Acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas;

* Posto 2 – Acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas;

* Posto 3 – Avenida Beira Rio, em frente ao nº 510.

Balneabilidade no RS

Em outra frente, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, na sexta-feira, o quinto boletim do projeto Balneabilidade 2024-2025.

O resultado atual indica que dos 93 pontos analisados no Rio Grande do Sul, 84 estão próprios para banho e nove estão impróprios para receber banhistas.

— Veja os pontos que estão impróprios para banho nesta semana no RS:

* 1 – Barra do Ribeiro – Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba;

* 2 – Pelotas – Santo Antônio – Rua São José do Norte;

* 3 – Pelotas – Valverde – Av. Sen. Joaquim Assumpção;

* 4 – Pelotas – Valverde – Trapiche;

* 5 – Pelotas – Santo Antônio – Av. Rio Grande do Sul;

* 6 – Santa Maria – Balneário Passo do Verde – Rio Vacacaí;

* 7 – São Jeronimo – Praia do Encontro – Rio Jacuí;

* 8 – São Lourenço do Sul – Praia das Ondinas;

* 9 – Tapes – Balneário Rebelo.

2025-01-18