Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

A FIRS (Federação Israelita do Rio Grande do Sul) entregou à prefeitura de Porto Alegre um manual básico sobre gestão de crise, elaborado com base em experiências adquiridas em Israel para situações diversas, incluindo todo tipo de catástrofe. De acordo com a entidade, no atual cenário de pandemia do coronavírus é importante que cada comunidade avalie como pode colaborar.

