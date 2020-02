Porto Alegre Prefeitura mobiliza serviços para o Carnaval de Rua de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Desfile dos blocos na Cidade Baixa terá concentração na Praça Garibaldi Foto: Lamartini Schulz Jr/SMC PMPA Desfile dos blocos na Cidade Baixa terá concentração na Praça Garibaldi Foto: Lamartini Schulz Jr/SMC PMPA Foto: Lamartini Schulz Jr/SMC PMPA

Esquema especial de trânsito e transporte, fiscalização, saúde, segurança e limpeza urbana integram o conjunto de serviços da Prefeitura de Porto Alegre para atender os cidadãos no circuito do Carnaval de Rua, deste sábado (22) a terça-feira (25). Estarão mobilizadas equipes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e das secretarias municipais de Serviços Urbanos, Saúde e Segurança.

O Circuito Cidade Baixa (Praça Garibaldi) receberá durante todos os dias de carnaval os desfiles dos blocos, que estão programados para terminar sempre às 21h, atendendo à recomendação do MP (Ministério Público). O percurso para a região vai da Praça Garibaldi até a avenida Aureliano de Figueiredo Pinto.

Trânsito

Os bloqueios para os desfiles ocorrerão diariamente, das 12h às 21h, ou até a dispersão total. O corredor de ônibus da Erico Verissimo/Aureliano de Figueiredo Pinto permanecerá bloqueado de sábado a terça-feira, em ambos os sentidos. Todos os desvios terão monitoramento e orientação dos agentes da EPTC para minimizar os impactos no trânsito.

O fluxo na avenida Erico Verissimo, no sentido bairro/Centro, será desviado para a rua Alcides de Oliveira Gomes, em direção à rua Sebastião Leão, com acesso à rua General Lima e Silva e avenida João Pessoa.

Quando os desfiles estiverem na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, haverá bloqueios momentâneos que buscam priorizar a segurança e a fluidez na região. Os agentes estarão posicionados no cruzamento da avenida Venâncio Aires com a rua José do Patrocínio e também no encontro da rua Múcio Teixeira com a avenida Aureliano de Figueiredo Pinto para auxiliar o cruzamento no acesso para a rua João Alfredo.

O ponto visa também a manter o fluxo normal no sentido Centro/bairro da av. Aureliano de Figueiredo Pinto, no trecho entre as avenidas Borges de Medeiros e Getúlio Vargas.

Os ônibus que circulam no sentido bairro/Centro pela av. Erico Verissimo deverão acessar a av. Ipiranga até a av. Praia de Belas para seguir em direção ao Centro. Já as linhas que transitam pela av. Venâncio Aires terão seu itinerário alterado e seguirão o trajeto que passa pelas ruas José do Patrocínio, Sebastião Leão, João Pessoa, Azenha, Ipiranga e retornam para a av. Getúlio Vargas, em direção ao bairro.

A linha C3, no sentido Centro/bairro, sofrerá desvio e seguirá o trajeto pelas vias José do Patrocínio, Sebastião Leão, João Pessoa, Azenha, Ipiranga, Praia de Belas e Loureiro da Silva.

Transporte

Para o maior conforto na utilização do transporte coletivo, é possível utilizar o aplicativo do cartão TRI para smartphone, disponível para iOS e Android, que permite saber quando o ônibus chegará no ponto, escolher a melhor linha para chegar ao destino e acompanhar em tempo real 100% da frota de Porto Alegre.

Na segunda-feira (24),a frota de ônibus da Capital circula com tabela horária eventual. Em razão da baixa demanda, algumas linhas não estarão em operação no dia, enquanto outras serão reforçadas para que todos os passageiros sejam atendidos.

Já na terça-feira (25), feriado de carnaval, os ônibus terão tabela horária de domingo/feriado. Na quarta-feira (26), apesar de ser Quarta-feira de Cinzas, as linhas operam com tabela horária normal, com base na tabela de verão, que fica vigente até 1º de março. Mais informações sobre itinerários e horários podem ser consultadas no site da EPTC.

Limpeza

A SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), por meio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), organizou uma operação especial de limpeza para o Carnaval de Rua.

No total, serão mobilizados 36 garis, sendo 12 para cada dia de festividade. As equipes atuarão desde o término dos eventos até a conclusão dos serviços. A ação ocorre a partir deste sábado, na Praça Garibaldi, finalizando em 8 de março, no trecho 1 da Orla do Guaíba.

Os garis executarão as tarefas de varrição, recolhimento de resíduos e lavagem das vias, com o auxílio de caminhão-coletor. Para apoiar a manutenção da limpeza durante as festividades, o DMLU disponibilizará 40 toneis durante a passagem dos blocos na Praça Garibaldi.

Os resíduos gerados durante as festividades serão encaminhados para o aterro sanitário de Minas do Leão. O DMLU também integra a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade).

Coletas

Outros serviços do DMLU, como coleta de resíduos, varrição e capina de ruas e praças, seguem durante o feriadão de Carnaval. As equipes trabalharão normalmente com todas as coletas durante os feriados de carnaval: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam com equipes por 24h na Seção Centro. No setor Norte, será das 7h às 23h e, nas demais regiões da cidade (Leste, Sul e Extremo-Sul), das 7h às 12h e das 13h às 16h.

Segurança

A equipe do Programa Segurança Integrada estará em parques e praças. A vigilância fixa e motorizada atenderá escolas, postos de saúde, secretarias e prédios municipais. As vias da cidade serão monitoras pelo Centro Integrado de Comando de Porto Alegre.

A estrutura conta com mais de 840 câmeras de videomonitoramento, nas principais vias e espaços públicos, como parques e praças. Na Cidade Baixa, agentes da Guarda Municipal irão atuar com o apoio ao 9º Batalhão de Polícia Militar. A Central de Operações da Guarda Municipal atende 24 horas pelo telefone 153.

Saúde

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) está mobilizada para garantir a segurança dos alimentos vendidos em food trucks cadastrados para atuar no Carnaval de rua da Cidade Baixa neste final de semana. Técnicos e fiscais da Equipe da Vigilância de Alimentos estarão na região a partir do turno da tarde para vistoriar os veículos.

Também devem ser vistoriados pela Equipe de Vigilância de Serviços de Interesse à Saúde da secretaria as ambulâncias privadas que atenderão o evento. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estará em plantão.

Programação do Carnaval de Rua

22 de fevereiro, sábado

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

Desfiles: 14h – Panela do Samba, 16h30 – Bloco do Bartira e 19h – Bloco Bah Guri

23 de fevereiro, domingo

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

Desfiles: 16h30 – Gonhas da Folia e 19h – Bloco do OP

24 de fevereiro, segunda-feira

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

Desfiles: 16h30 – Panteras do Samba e 19h – B Loukos

25 de fevereiro, terça-feira

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

Desfiles: 16h30 – Império da Lã e 19h – Deixa Falar

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário