Bem-Estar Prefeitura oferece aulas virtuais de atividades esportivas

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Há aulas de diferentes modalidades de exercícios. Foto: Reprodução

Com o objetivo de diversificar as opções de atividades físicas durante o período de distanciamento social, os professores e coordenadores da Diretoria-Geral de Esporte, Recreação e Lazer, da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), realizam aulas virtuais diariamente, às 10h e às 16h, através da página do Facebook. As atividades são para todas as faixas etárias.

Para o secretário da SMDSE, Itacir Flores, o projeto, iniciado em abril, seguirá durante todo o período de distanciamento social. “A atividade física é fundamental para uma boa saúde. A forma como podemos ajudar neste momento é disponibilizando canais de atendimento, não só para os alunos das unidades do esporte, mas para todos os cidadãos”, ressalta.

O diretor-geral de Esporte, Recreação e Lazer, Rodrigo Kandrik, reforça a necessidade do engajamento da sociedade nesse período. “O mais oportuno agora é oferecermos opções para os nossos alunos e pessoas interessadas na prática de atividades físicas”, conclui.

