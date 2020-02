Porto Alegre Prefeitura paga integralmente folha dos servidores na sexta-feira

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Valor bruto totaliza R$ 229,3 milhões e quita 100% das matrículas (33.918 mil). Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA

A prefeitura paga integralmente, nesta sexta-feira (28), a folha do funcionalismo de fevereiro. O valor bruto totaliza R$ 229,3 milhões e quita 100% das matrículas (33.918 mil). De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, o pagamento em dia da folha dos servidores é decorrente do ingresso da antecipação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020, dos ajustes nas receitas e despesas feitos pelo governo e das reformas estruturais aprovadas na Câmara.

Segundo a prefeitura, iniciado em junho de 2017, o parcelamento dos salários dos servidores ocorreu devido à grave crise financeira enfrentada pelo Município, que se estendeu até novembro do mesmo ano. Com o ingresso de receitas, grande parte advindas do IPTU, os salários voltaram a ser pagos integralmente desde o final de dezembro de 2017 e permaneceram em dia até o final de junho de 2018 – exceto o 13º salário, que foi dividido em dez vezes, em 2017 e 2018.

O parcelamento da folha dos servidores e o atraso no pagamento dos fornecedores foram retomados a partir de julho de 2018 e prosseguiram até a competência do mês de novembro do mesmo exercício. Já no ano de 2019 não houve pagamento parcelado da folha, com exceção do pagamento do 13° salário de 2019, que foi pago em cota única em 20 de janeiro de 2020, para os servidores que optaram em não antecipar os valores via instituição bancária. Até 31 de março de 2020, está previsto o pagamento pela prefeitura aos bancos que realizaram a antecipação para os servidores.

