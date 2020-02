Rio Grande do Sul Sorteados jurados do caso Kiss. Júri será em março

27 de fevereiro de 2020

Sorteio ocorreu no Fórum de Santa Maria. Foto: Imprensa TJRS Sorteio ocorreu no Fórum de Santa Maria. (Foto: Imprensa TJRS) Foto: Imprensa TJRS

Os promotores de Justiça Lúcia Helena de Lima Callegari e David Medina da Silva participaram do sorteio dos jurados que irão integrar o Conselho de Sentença do júri de Luciano Bonilha Leão, realizado na quarta-feira (26), no Salão do Júri do Foro da Comarca de Santa Maria.

O procedimento foi conduzido pelo juiz Ulysses Fonseca Louzada, titular do processo criminal e presidente do Tribunal do Júri. Estiveram presentes, também, os defensores do réu e representantes da OAB/RS.

Foram sorteados os nomes de 25 titulares e 35 suplentes. No dia do julgamento, os 25 titulares comparecerão ao Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria, onde será realizado o júri. Desse grupo, serão sorteados sete jurados que integrarão o Conselho de Sentença. Os suplentes poderão ser requisitados caso algum titular não possa comparecer por motivo justificado.

O júri será realizado no próximo dia 16 de março de 2020, a partir das 10h, no Centro de Eventos da UFSM. Os demais réus, Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann e Marcelo de Jesus dos Santos, solicitaram desaforamento do julgamento para Porto Alegre. A data desse júri ainda não foi definida.

