Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Cerca de 30 mil famílias devem ser beneficiadas pela medida para mitigar crise da Covid-19 Foto: Reprodução Cerca de 30 mil famílias devem ser beneficiadas pela medida para mitigar crise da Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A prefeitura de Porto Alegre prorrogou a isenção das tarifas de água e esgoto de julho para consumidores beneficiados pela tarifa social. A decisão foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre nesta terça-feira (01) e vale para julho, agosto e setembro.

Conforme a gestão municipal, a medida deve beneficiar cerca de 30 mil famílias que moram em habitações de até 40 metros quadrados ou em loteamentos do Demhab (Departamento Municipal de Habitação).

A medida foi adotada para auxiliar as pessoas de baixa renda durante a crise social e econômica provocada pela pandemia da Covid-19. A lei, de iniciativa do Executivo, foi aprovada pela Câmara de Vereadores em sessão virtual realizada no último dia 31 de julho.

