Prefeitura realiza operações para combater loteamentos irregulares na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Agentes da Guarda Municipal participam das ações Foto: Divulgação Agentes da Guarda Municipal participam das ações. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o objetivo de controlar o desmatamento em loteamentos irregulares e a ocupação desordenada na Zonal Sul de Porto Alegre, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade e da Guarda Municipal, se integrou às ações de uma força-tarefa coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Nos últimos dias, foram realizadas quatro operações na avenida Edgar Pires de Castro e na Estrada Otaviano José Pinto. Os autos de infração foram emitidos por irregularidades como supressão vegetal sem autorização, venda de lotes sem documentação, obra sem licença e aterro em área de banhado.

Também foi emitido auto de apreensão e efetuado o recolhimento de materiais como ferramentas, andaimes e poste de luz.

A força-tarefa conta ainda com a participação da Delegacia de Polícia de Proteção ao Meio Ambiente e da Polícia Ambiental da Brigada Militar.

