Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Crianças atendidas pelo Projeto Surfar, no Morro da Cruz Foto: G&M/Divulgação Crianças atendidas pelo Projeto Surfar, no Morro da Cruz. (Foto: G&M/Divulgação) Foto: G&M/Divulgação

No dia 31 de outubro, a G&M Projeto Fashion realizará, em Porto Alegre, um evento de moda solidário que arrecadará alimentos para a instituição Projeto Surfar, no Morro da Cruz.

Os desfiles reunirão ícones da moda, como Serginho Mattos, da Agência 40 Graus; Luciano Spinelly, da Stay Models; Fabiano Cavalcanti, da Way Model; Emiliana Matarazzo, da Pequeno Gênio; Alberto Soares, da Casa Agência SP; e grandes agências locais.

O evento para convidados ocorrerá no formato drive-thru, das 13h às 19 h, no Poa Drive-In Show, ao lado do Estádio Beira-Rio.

