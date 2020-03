Porto Alegre Prefeitura suspende aulas de educação infantil em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

O prefeito Nelson Marchezan Júnior determinou a suspensão do atendimento de educação infantil em todas as escolas estatais, comunitárias e particulares no município de Porto Alegre a partir da próxima segunda-feira (23). O objetivo é diminuir a propagação do novo coronavírus na cidade. As atividades em escolas e institutos de ensino como cursos de idiomas, esporte, arte, culinária e outros já serão interrompidas a partir desta quarta-feira (18). A decisão está no decreto 20.502, publicado nesta terça-feira, (17).

A ação se soma à suspensão das aulas do ensino fundamental e médio, que entra em vigor nesta quarta-feira, e do ensino superior, em vigor desde segunda. A previsão é de que as atividades de todos os níveis de ensino sejam retomadas no dia 13 de abril, mas a data pode sofrer alteração conforme avaliação dos serviços de saúde.

Assim como nas escolas de ensino fundamental, as instituições de educação infantil das redes municipal e comunitária manterão a oferta de almoço aos alunos.

