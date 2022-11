Rio Grande do Sul Prefeituras gaúchas passam a contar com linha de crédito especial para investimento em bombeiros voluntários

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Presente há cinco décadas no Estado, atividade contempla hoje 50 cidades. (Foto: Arquivo/O Sul)

Vinculada ao governo do Estado, a Badesul Agência de Fomento passou a oferecer nesta segunda-feira (28) uma linha de crédito especial para que as prefeituras gaúchas invistam em bombeiros voluntários. A iniciativa é inédita no Rio Grande do Sul e tem como foco o reforço e melhoria dos serviços de prevenção e combate a incêndios, dentre outras atividades realizadas por tais grupos.

Na avaliação do presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul (Voluntersul), Anderson Jaciel, trata-se de um avanço importante para o segmento, presente no Estado há cinco décadas e que hoje abrange 50 cidades. Em outras 93, o serviço é desempenhado por bombeiros militares – Porto Alegre, por exemplo.

O dirigente ressalta, ainda, que isso possibilitará aos municípios a ampliação de investimentos e o fortalecimento de suas corporações. Também incentivará a implementação desse tipo de estrutura nas 350 cidades gaúchas que ainda não contam com bombeiros voluntários, contribuindo assim para também qualificar a própria segurança pública.

Acesso aos recursos

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, esclareceu que serão duas formas de acessar os recursos:

– Por meio das prefeituras, serão disponibilizados financiamentos para aquisição de equipamentos pesados, caminhões, ambulâncias e equipamento de resgate de maior valor.

– Diretamente com as associações de Bombeiros (com capacidade financeira comprovada), os recursos serão destinados para a aquisição de equipamentos de proteção individual e material de uso diário.

Projetos prioritários

De acordo com a presidente do Badesul, Jeanette Lontra, o financiamento será concedido por meio de recursos próprios do Badesul, tendo as seguintes prioridades:

– Projetos locais ou regionais em conformidade com os objetivos estratégicos de programas e projetos do governo do Estado, associados à elevação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Rio Grande do Sul.

– Projetos desenvolvidos pelas prefeituras para o bem-estar de suas comunidades.

– Projetos que tenham como prioridade a promoção de sustentabilidade ambiental, bem como equidade de gênero e raça.

Para informações adicionais, os gestores municipais devem entrar em contato com a Superintendência do Setor Público do Badesul, pelo telefone (51) 3284-5770. Na internet: badesul.com.br.

(Marcello Campos)

