Notas Mundo Premiê da Itália desaconselha regiões a suspenderem restrições

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse nesta quinta-feira que algumas regiões do país podem ser capazes de suspender as restrições do coronavírus mais rapidamente do que outras, mas desaconselhou as autoridades locais a agirem unilateralmente. A Itália já registrou 27.682 mortes pelo coronavírus.

