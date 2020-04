Notas Mundo Estado de Nova York rastreará contatos de pacientes de coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

O Estado de Nova York contratará milhares de pessoas para rastrear os contatos de pessoas diagnosticadas com o coronavírus e suspenderá o serviço do metrô da cidade de Nova York no início das manhãs para desinfetar os trens todos os dias, anunciou o governador, Andrew Cuomo, nesta quinta-feira.

