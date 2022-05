Mundo Premiê de Israel diz que o presidente da Rússia pediu desculpas por comentários sobre Hitler ter “sangue judeu”

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

A afirmação foi feita pelo chanceler russo na TV italiana. Na foto, Vladimir Putin Foto: Reprodução (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, afirmou nesta quinta-feira (05), que o presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpas pela afirmação de seu ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, de que Adolf Hitler tinha origens judaicas. Moscou ainda acusou Israel de apoiar “o regime neonazista de Kiev” e disse que há mercenários israelenses lutando na guerra da Ucrânia.

Segundo o comunicado oficial do gabinete de Bennett, “o premiê aceitou o pedido de desculpas do presidente Putin pelos comentários de Lavrov e agradeceu por esclarecer sua atitude em relação ao povo judeu e à memória do Holocausto”.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, Israel tenta manter um delicado equilíbrio entre Kiev e Moscou, mas as palavras de Lavrov provocaram indignação.

Lavrov fez os comentários durante uma entrevista a um canal italiano no último dia 1º de maio. “O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, apresenta este argumento: como o nazismo pode estar presente [na Ucrânia] se ele é judeu?”, disse Lavrov, de acordo com uma transcrição no site de seu ministério. E acrescentou: “Posso estar equivocado, mas Hitler também tinha sangue judeu”.

A Rússia repetiu diversas vezes que deseja “desmilitarizar” e “desnazificar” a Ucrânia, uma ex-república soviética governada por um Executivo pró-Ocidente, justificando assim a ofensiva iniciada em 24 de fevereiro contra o país.

Os comentários de Lavrov causaram reação imediata. Bennett denunciou no mesmo dia o que chamou de as mentiras de Lavrov e afirmou em um comunicado que a guerra atual não é comparável ao Holocausto. “O uso do Holocausto do povo judeu como uma ferramenta política deve parar imediatamente”, disse Bennett.

