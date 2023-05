Mundo Premiê japonês demite o filho de cargo no governo após festa em residência oficial

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Imagens da festa causaram indignação entre a população. Na foto, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, informou nesta segunda-feira (29), que demitiu seu filho Shotaro Kishida do cargo de secretário executivo de política. A dispensa se deve ao fato de que Shotaro usou a residência oficial do premiê para uma promover uma festa privada que causou polêmica no país.

Shotaro Kishida, o filho mais velho do primeiro-ministro, convidou um grupo de pessoas, incluindo parentes, para uma festa de passagem de ano, no dia 30 de dezembro, na residência oficial. Fotos publicadas pela revista semanal Shukan “Bunshun” mostraram Shotaro Kishida e seus familiares posando na escadaria acarpetada de vermelho, com ele ao centro, no assento reservado ao primeiro-ministro.

Outras fotos mostraram convidados de pé em um pódio como se estivessem dando uma entrevista coletiva. Com a divulgação de imagens da folia, o caso provocou indignação pública.

“Como secretário de assuntos políticos (do primeiro-ministro), um cargo público, suas ações foram inadequadas e decidi substituí-lo para assumir a responsabilidade”, disse Kishida aos repórteres na segunda-feira. Ele acrescentou que será substituído pelo secretário Takayoshi Yamamoto, na quinta-feira.

O primeiro-ministro reconheceu que cumprimentou brevemente os convidados, mas disse que não ficou para o jantar. Ele ainda afirmou que repreendeu “duramente” seu filho, mas isso não conseguiu conter as críticas constantes dos legisladores da oposição e a indignação pública que derrubou seus índices de apoio.

