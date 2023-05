Acontece Conselho de Medicina do RS repudia critérios para contratação no Mais Médicos

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Cremers veio a público manifestar contrariedade acerca das regras do programa. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) veio a público manifestar seu repúdio acerca dos critérios utilizados para a contratação de profissionais do programa Mais Médicos. Confira a nota completa:

“Infelizmente, como já era de se esperar, o diploma revalidado não será obrigatório para atuação de médicos formados no exterior, o que é um absurdo.

Sem a revalidação do diploma, além de não terem os seus conhecimentos atestados, esses profissionais não terão registro no Conselho Regional e, portanto, não poderão ter as suas atividades fiscalizadas. Se ocorrer algum problema, quem será responsabilizado? Apenas a sociedade?

Além disso, o governo disse que dará prioridade aos médicos brasileiros, mas não deixou claro como será feita essa seleção. Se todos têm o mesmo prazo de inscrição, como saberemos se realmente vão priorizar os profissionais formados no brasil, e não os formados no exterior?

Nas últimas edições, vimos muitos médicos brasileiros não serem chamados com a alegação de que as vagas já estavam preenchidas. E a verdade é que elas já estavam preenchidas por médicos estrangeiros sem o diploma revalidado.

Queremos transparência e clareza. Estaremos acompanhando de perto o resultado deste edital para garantir que o exercício da boa medicina no Rio Grande do Sul não seja prejudicado.”

Entenda o caso

O edital para contratação de profissionais do programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) da última segunda-feira (22). O Rio Grande do Sul é o terceiro estado com o maior número de vagas a serem preenchidas (541), atrás apenas de São Paulo (1.028) e Pará (590). As inscrições começaram na sexta-feira (26) e vão até 31 de maio.

2023-05-29